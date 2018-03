Agropoli, ladri in un appartamento: rubata la cassaforte

Non accennano a diminuire i furti in provincia di Salerno. Ancora una volta nel mirino dei ladri è finito un appartamento situato in località Serroni di Agropoli.

Il blitz

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, i malviventi, intorno alle 20 di ieri, sono riusciti ad entrare all’interno di una casa, dopo aver forzato una porta secondaria, dove hanno rubato soldi e diversi oggetti preziosi. Non solo. Ma nel giro di pochissimo tempo sono riusciti ad asportare ed aprire anche una cassaforte fuciliera portando via oro ed armi.