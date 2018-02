Furto a San Pietro al Tanagro, non riescono ad aprire la cassaforte: la rubano

Colpo a San Pietro al Tanagro, ieri: i ladri, un gruppo di 4 persone a volto coperto, sono entrati forzando l’ingresso principale di una abitazione. Ma non riuscendo ad aprire la cassaforte, l'hanno sradicata e portata via, a bordo di una Station Wagon, per poi fuggire.

Le indagini

A fare l’amara scoperta, i proprietari che hanno allertato i carabinieri di Sala Consilina: si indaga, per risalire agli autori.