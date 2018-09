Furto al Centro Wind di Capaccio Paestum: indagini in corso

Furto al centro Wind di via Magna Grecia, a Capaccio Paestum. Sfondando i vetri della porta d’ingresso, i ladri si sono introdotti nel negozio, rubando telefoni e accessori.

La testimonianza

Un passante, accortosi di quello che stava accadendo, ha lanciato l'allarme: purtroppo, all'arrivo delle forze dell'ordine, i malviventi erano già andati via. Pare che la banda di ladri viaggiasse a bordo di un’Audi3 di colore grigio: accertamenti in corso, dunque, per risalire alla loro identità.