Trafugati i raccoglitori delle offerte a San Demetrio, parla il parroco

Furto presso la chiesa di San Demetrio, in via Dalmazia. "Sono stato sempre contro i vari candelieri votivi che tolsi dalla chiesa dopo appena una settimana dal mio ingresso, proprio a causa di un furto- ha detto il parroco, monsignor Mario Salerno- Ora sono stati trafugati i raccoglitori di offerte che avevamo collocato all'uscita. Ovviamente li abbiamo tolti per evitare nuovi episodi".

Le indagini

Preziose, per risalire all'identità dell'autore del nuovo furto, potranno essere le immagini della videosorveglianza che monsignor Salerno consegnerà alle forze dell'ordine, dopo aver sporto denuncia. Tanta amarezza.