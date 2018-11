Visita la lapide del figlio 18enne, morto in un incidente: le rubano la borsa, l'appello ai ladri

La loro famiglia è rimasta segnata per sempre, a causa della tragica morte di Antonio De Sarlo, 18enne volato in Cielo per un incidente stradale. Oggi i parenti del ragazzo, in occasione della festa di Ognissanti, si erano recati al cimitero per ricordare il 18enne e per preparare il loculo con i fiori per domani, 2 novembre.

Il furto

Ma, ignoti hanno commesso un furto, rompendo il vetro dell’auto della madre della giovane vittima per rubarle la borsa. In quella borsa oltre a soldi e oggetti di valore, c’erano i documenti e le foto di Antonio. La sorella del giovane scomparso prematuramente, Chiara, attraverso la pagina facebook “Sei di Battipaglia…il vero” lancia il suo appello ai balordi:

Il disperato appello di Chiara De Sarlo