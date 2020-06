Raid notturno all'istituto "Profagri", ingenti i danni: indagano i carabinieri

Banditi in azione, lo scorso weekend, a Salerno, dove per la sesta volta sono tornati a prendere di mira l’istituto “Profagri”. E, in particolare, la sede di via delle Calabrie.

Il furto

I ladri sono entrati in azione nella notte tra sabato e domenica mettendo a soqquadro gli uffici amministrativi e la presidenza. Durante il raid sono riusciti a rubare cinque computer posizionati nella segreteria, mentre altri dieci appena acquistati erano custoditi e imballati in un deposito. Il danno complessivo ammonta a circa 20 mila euro.

Le indagini

A fare l’amara scoperta è stato il preside Alessandro Turchi che ha subito sporto denuncia ai carabinieri. Al vaglio degli inquirenti, le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza per provare a risalire all’identità del malviventi. Da anni il dirigente scolastico lamenta una scarsa attenzione delle istituzioni rispetto ai furti che continuano a verificarsi all'interno della scuola.