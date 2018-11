Ennesimo furto di pc nel salernitano: colpo al Comune e nella scuola di Cicerale

Banda di ladri ancora in azione, nel salernitano. E' la volta di Cicerale: ignoti, durante la notte, sono riusciti ad accedere al Municipio e alla scuola primaria, rubando dei pc.

Il furto

Pare che, dopo essersi introdotti nei locali del Comune, i malviventi abbiano raggiunto l’ufficio anagrafe, per portare via due pc. Poi, si sarebbero spostati presso l’istituto “San Giovanni Bosco”, per rubare altri sei computer. Indagano, dunque, i carabinieri, per risalire agli autori dell'ennesimo furto di pc.