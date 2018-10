Capaccio, ladri alla scuola primaria: rubati 4 computer

Furto, la scorsa notte, all’interno della scuola primaria “Salvo D’Acquisto”, appartenente all’istituto comprensivo di Capaccio Paestum.

La dinamica

I ladri sono riusciti ad entrare nel laboratorio didattico, dove hanno scassinato uno degli armadietti contenenti i computer portatili riuscendone a rubare quattro. Poi, però, è suonato l’allarme che li ha spaventati. Sul posto sono giunti in poco tempo i carabinieri che li hanno costretti a fuggire. Sono in corso le indagini per riuscire a risalire alla loro identità.