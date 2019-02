Furto in una concessionaria di Polla, ritrovata a Caserta la Bmw X3 rubata

Ritrovata ieri, dai carabinieri a Caserta una delle auto di grossa cilindrata rubate nella notte tra sabato e domenica in una concessionaria sita nella zona industriale di Polla. Si tratta, in particolare, della Bmw X3 che è stata restituita ai legittimi proprietari.

Le indagini

L'ipotesi è che l'auto sia andata in avaria, costringendo i ladri ad abbandonarla in strada. La banda di malviventi riuscì a portare via tre veicoli, tra cui un furgone, e una serie di attrezzi. Gli accertamenti per identificarli continuano.