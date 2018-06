Furto nel convento di San Francesco e Sant’Antonio, ritrovata parte dell'oro rubato

E' stata ritrovata una parte dell’oro trafugato nel convento di San Francesco e Sant’Antonio, a Cava. Le indagini erano partite dopo una denuncia e il 30 maggio scorso gli inquirenti avevano effettuato una perquisizione nella chiesa delle Grazie di via Della Repubblica.

Il ritrovamento

Pare che parte della refurtuva sia stata trovata nel corso di un'altra perquisizione a casa di un soggetto vicino all’ambiente religioso cavese: l'uomo rischia una denuncia per ricettazione, come riporta La Città. Accertamenti in corso.