Furto in un residence di Acciaroli: bottino da 10mila euro

Ladri in azione, due giorni fa, presso un residence di Acciaroli. Ad essere presa di mira, una coppia di turisti che, mentre dormiva, di notte, è stata svegliata da alcuni rumori.

Il furto

Sorprendendo uno dei malviventi, il turista ha iniziato ad urlare: il ladro è riuscito a fuggire dalla finestre, rubando un Rolex, un anello in oro, un portafogli con diverse centianaia di euro, carte di credito e bancomat, per un valore di circa 10mila euro. Indagano, dunque, i carabinieri, per risalire all'identità dei malviventi.