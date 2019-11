Rubano cosmetici in un centro commerciale: denunciata coppia di ladri cilentani nel Lazio

E' finita nei guai, una coppia cilentana: i carabinieri della stazione di Piedimonte San Germano, in Provincia di Frosinone, hanno denunciato una quarantaquattrenne e un quarantottenne originari del nostro territorio, con precedenti.

L'accusa

Sono accusati di furto aggravato, per aver rubato cosmetici per un valore di 180 euro, mercoledì scorso: a riconoscerli, il titolare di un esercizio commerciale che si trova in noto centro commerciale della zona.