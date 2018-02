Volevano compiere un furto in Costiera: denunciati due pregiudicati

Un furgone bianco, diretto verso la Costiera, è stato bloccato dai carabinieri di Amalfi, sulla strada statale “Agerolina”, dopo che il conducente ha compiuto manovre azzardate a Pimonte.

I controlli

A bordo c’erano due pregiudicati, S.V e P. C, provenienti dalla provincia di Napoli. Nel corso della perquisizione del mezzo sono stati trovati un piede di porco, una grossa tenaglia, cacciaviti ed altri grimaldelli, sottoposti subito a sequestro. Anche il furgone, privo di ogni documentazione di regolarità, è stato sequestrato. I due, denunciati a piede libero, con molta probabilità erano giunti in Costiera per mettere a segno un furto all’interno di un’abitazione.