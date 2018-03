Ladri in azione in un bar di Baronissi, danni e furto: caccia ai 5 malviventi

Ladri in azione, presso il Life Cafè di Baronissi, nella scorsa notte. Come riporta Zerottonove, ignoti hanno provocato ingenti danni all’attività commerciale, rubando anche il registratore di cassa.

Il colpo

Dal video ripreso dalle telecamere a circuito chiuso, emerge che, intorno alle ore 4, cinque malviventi a bordo di una Audi A4, si sono introdotti all’interno del locale forzando in primis la saracinesca esterna, per poi sfasciare la porta di ingresso principale. In poco più di due minuti, i ladri sono riusciti a prelevare il registratore di cassa appena acquistato dai proprietari (il cui valore si aggira intorno ai 3000 euro) e hanno cercato, invano, di accedere al dispositivo utilizzato per il cambio monete.

La fuga

Poi, in barba al sistema di antifurto, sono fuggiti prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine, distruggendo gran parte degli arredi e degli elettrodomestici. Accorato, l'appello per incrementare i controlli nella zona, al fine di scongiurare nuovi episodi di criminalità.