Furto di bici al Decathlon per un valore dia 16mila euro: fermato un furgone, un arresto

Furto sventato, questa notte, ai danni del Decathlon. Alcuni utenti, infatti, hanno segnalato ai carabinieri della stazione di Battipaglia, un furgone sospetto fermo in una piazzola autostradale, all'altezza della zona industriale di Pontecagnano.

L'arresto

Dalla centrale operativa, quindi, intuendo che ci fosse qualche ladro in azione, si è provveduto a chiudere le uscite autostradali con diverse pattuglie. Il furgone, messosi in viaggio di direzione Nord, è stato prontamente bloccato, dopo un vano e goffo tentativo di fuga, all'altezza di Montecorvino Pugliano. A bordo era presente un cittadino di origine bulgara, che è stato arrestato, e 15 biciclette Mountain Bike, oltre 6 borsoni di materiale tecnico sportivo. La refurtiva, dal valore di circa 16.000 euro, era tutta proveniente dal Decathlon. In seguito ad ulteriori accertamenti è stato appurato che anche il furgone era stato rubato qualche giorno fa ad un'azienda agricola del casertano. Tutta la refurtiva, sia il materiale sportivo che il veicolo, è stata restituita ai leggittimi proprietari.

Il colpo

In seguito ad accertamenti, è stato appurato che i ladri sono entrati all'interno del negozio di articoli sportivi dopo aver forzato una saracinesca di un'uscita secondaria. Dopo aver fatto scattare l'allarme, dunque, i malviventi hanno provveduto a chiudere nuovamente la saracinesca e si sono nascosti in attesa della vigilanza che, avendo trovato tutte le saracinesche chiuse e nulla di anomalo, hanno lasciato la struttura. Solo allora, i malviventi si sono introdotti all'interno del negozio trafugando le biciclette e gli altri oggetti. Gli uomini, quindi, hanno trasportato a mano la merce dal negozio al furgone fermo in autostrada. Le indagini sono tuttora in corso per individuare anche i complici del colpo.