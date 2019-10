Furto in una casa a Campagna: arrestato 22enne

Un pregiudicato di 22 anni, M.M le sue iniziali, residente a Campagna, è stato arrestato con l’accusa di essere l’autore di un furto messo a segno all’interno del deposito di un'abitazione situato nel centro storico.

La dinamica e l'arresto

Secondo la ricostruzione dei carabinieri il giovane, dopo aver forzare il lucchetto della porta di ingresso avrebbe rubato attrezzi agricoli, utensili e macchine. Ma il proprietario si è subito reso conto di ciò che stava accadendo e così, in pochi minuti, ha inseguito il 22enne che stava cercando di fuggire facendosi riconsegnare la refurtiva. Poi ha telefonato ai militari dell’Arma. E, a quel punto, il ragazzo ha provato nuovamente a scappare, ma è stato prontamente bloccato dagli uomini in divisa. Ora è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.