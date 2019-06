Battipaglia, furti in due case mentre gli abitanti dormono: maxi bottino

Ladri in azione a Battipaglia. Nella notte tra giovedì e venerdì ignoti si sono introdotti in due abitazioni situate in via Ionio e via Etruria, nei pressi dello svincolo dell’autostrada riuscendo a rubare contanti, gioielli e oggetti preziosi.

Le indagini

A fare l’amara scoperta sono stati, al risveglio, i proprietari che hanno subito telefonate alla Polizia. Gli agenti del locale commissariato sono giunti sul posto per effettuare gli accertamenti del caso con l’obiettivo di trovare elementi utili che consentano di risalire all’identità dei banditi.