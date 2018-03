Furto di energia elettrica a Scafati: denunciata la figlia di una donna ai domiciliari

Gli agenti di polizia di Nocera Inferiore, questa mattina, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti di una 44enne, M.V le sue iniziali, di Scafati.

I controlli

Nel corso dei controlli, tesi alla ricerca di armi e che hanno dato esito negativo, i poliziotti hanno scoperto che l’appartamento dove la donna era ai domiciliari per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, condotti dalla figlia F.T., non era servito da energia elettrica per la mancanza del relativo misuratore. Sul posto, quindi, è intervenuto il personale specializzato della società erogatrice, che ha accertato che F.T. aveva, attraverso il collegamento abusivo con un cavo elettrico volante, prelevato l’energia elettrica direttamente da una cassetta di derivazione installata nel cortile. Per questo è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria con l’accuso di furto di energia elettrica.