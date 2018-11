Furto di energia elettrica, blitz della Finanza: denunciati i titolari di un ristorante e di due bar

Le Fiamme Gialle di Salerno hanno scoperto, nei Comuni di Pontecagnano Faiano e Montecorvino Rovella tre esercizi commerciali che utilizzavano la corrente elettrica tramite allacci abusivi alla rete pubblica. I Finanzieri, insieme ai tecnici specializzati della società di gestione della rete, hanno riscontrato il meccanismo dei furti di energia elettrica, che venivano realizzati attraverso sofisticati sistemi di by-pass che consentivano di usare l’elettricità senza che ne fosse rilevato il consumo dai relativi contatori.

I controlli

Si tratta di un ristorante a Pontecagnano Faiano e di due bar a Montecorvino Rovella. Nel primo caso i militari hanno accertato che ad essere regolarmente collegate al contatore erano le sole luci della sala, mentre gli elettrodomestici industriali (frigoriferi, cucine, forno, lavapiatti) maggiormente dispendiosi dal punto di vista del consumo di elettricità, erano allacciati direttamente alla rete pubblica senza che ne venisse rilevato il consumo a carico dell’esercizio. Il sistema abusivo era nascosto all’interno di un piccolo vano secondario chiuso a chiave ed azionato attraverso un interruttore termomagnetico posto nella sala ed utilizzato in caso di controllo.

Negli altri due casi, i titolari erano ricorsi al classico sistema delle “calamite” posizionate sulla parte superiore dei contatori che, interferendo con il sistema di rilevazione dell’energia elettrica, generano un errore nella misurazione dei consumi. I tecnici intervenuti sul posto hanno verificato che il consumo di energia elettrica rilevato dai contatori era pari solo al 3 per cento del reale consumo, con un conseguente “risparmio” sui reali consumi del 97 per cento. Il mancato introito stimato per la società di gestione della rete è di oltre 160 mila euro negli ultimi due anni. I titolari delle attività commerciali sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Salerno per il reato di furto aggravato di energia elettrica e rischiano pene fino a 6 anni di reclusione.