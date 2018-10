Furto di energia e prostituzione, in due case di Pontecagnano: 3 denunce

Si prostituivano, rubando, per giunta, energia elettrica, a Pontecagnano. Ma non l'hanno passata liscia: sono state denunciate tre persone dalla Guardia di Finanza di Salerno che hanno scoperto che due immobili ad uso civile si approvvigionavano di corrente elettrica attraverso allacci abusivi alla rete pubblica. All’interno di uno di questi, in più, veniva esercitata l’attività di prostituzione.

L'operazione

Le fiamme gialle, grazie alla collaborazione dei tecnici specializzati della società di gestione della rete intervenuti sul posto, hanno riscontrato la flagranza dei furti di energia elettrica, realizzati attraverso un sofisticato quanto pericoloso sistema di by-pass che consentiva di utilizzare l’elettricità senza che ne fosse rilevato il consumo dai relativi contatori. I militari hanno accertato che l’impianto abusivo era potenzialmente letale, in quanto realizzato con una rischiosissima operazione di allaccio diretto alla rete esterna principale, sia sotterranea che aerea, nelle immediate vicinanze di due distinte proprietà private: la prima, un’area verde di circa 1000 mq, ben attrezzata e con vista mare, fornita di piscina e forno a legna, utilizzata dalla proprietaria per i soggiorni estivi del proprio nucleo familiare.

La scoperta

La seconda, invece, una palazzina a due piani, di proprietà di un professionista salernitano, di fatto in uso ad un pluripregiudicato, pure egli residente a Salerno, anche con precedenti specifici. All’interno dello stabile, sono stati identificati sei residenti, tutti extracomunitari – tre donne colombiane e tre rumeni (tra cui una donna) – e le successive operazioni di perquisizione hanno consentito ai Finanzieri di trovare all’interno delle stanze utilizzate per le prestazioni sessuali, oltre a numerosi accessori erotici e sex toys, una gran quantità di preservativi, indizi inequivocabili dell’attività che veniva consumata.

I provvedimenti

E' stato, dunque, denunciato il professionista e il pregiudicato per furto aggravato di energia elettrica e favoreggiamento della prostituzione, mentre per la proprietaria dell’area attrezzata con piscina è scattata la denuncia per il furto aggravato di energia elettrica. Tutti rischiano pene fino a 10 anni di reclusione.