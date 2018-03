Bellizzi, furto alla farmacia comunale: banditi in fuga

Ladri in azione la scorsa notte, intorno alle 3.25, a Bellizzi, dove hanno fatto irruzione all’interno della farmacia comunale situata in via Pio XI.

Le indagini

I malviventi, dopo aver divelto la saracinesca, hanno rotto alcuni vetri e danneggiato i locali. Il bottino non è stato ancora quantificato. Su quanto accaduto indagano i carabinieri, che puntano a fare chiarezza sull’accaduto attraverso le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza con la speranza, magari, di riuscire anche a risalire all’identità dei banditi. Il sindaco Mimmo Volpe ha informato la cittadinanza pubblicando le foto e i video sul suo profilo Facebook.

Gallery