Raid nottuno in farmacia a Bellizzi: tre giovani ladri in fuga

Ladri in azione a Bellizzi. La scorsa notte, intorno a 00.50, tre giovani incappucciati, dopo aver forzato la saracinesca, hanno fatto irruzione all’interno della storia farmacia “Sant’Anna” situata in via Roma. In pochi minuti sono riusciti a scassinare i registratori di cassa portando via il denaro che ammonterebbe a circa 2mila euro.

Le indagini

A riprendere il furto le telecamere del sistema di videosorveglianza che, in queste ore, sono al vaglio dei carabinieri che puntano, breve tempo, a dare un volto ai tre malviventi che si sono dati alla fuga. A dare l’allarme sono stati i residenti della zona. “Questo episodio - scrivono i titolari della farmacia su Facebook - non minerà in alcun modo l'impegno e la passione del gruppo Sant'Anna Farmacie che continuerà a lavorare in prima linea per tutti voi. Avanti, a testa alta!”