Ladri in azione ad Angri: scassinato distributore di una farmacia

Ladri in azione, nella notte tra domenica e lunedì, ad Angri. Ignoti, infatti, hanno preso di mira il distributore automatico di una farmacia situata in via Nazionale. Fortunatamente, forse per la paura di essere scoperti, sono fuggiti via in pochi minuti riuscendo a rubare davvero poco.

Le indagini

Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i titolari dell’esercizio commerciale che hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine che, in queste ore, stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere per riuscire a dare un volto ai malviventi.