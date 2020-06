Raid alla filiale della Bcc di Capaccio ad Albanella: è caccia ai banditi

Banditi in azione, intorno alle 4 di questa mattina, all’interno della filiale Bcc Capaccio Paestum Serino situata nel comune di Albanella.

La dinamica

Ignoti, con il volto coperto da passamontagna, hanno forzato la porta di emergenza per entrare nell’istituto bancario dove, in poco tempo, hanno rubato la cassetta blindata del bancomat, fissata sotto ad una delle casse e contenente poche migliaia di euro. Poi sono fuggiti a bordo di una vettura, guidata da un complice che li aspettava lungo Viale Kennedy. Le immagini del furto sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri per trovare elementi utili a risalire all'identità dei ladri.