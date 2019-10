Rubati fiori dal cimitero di Sanza: l'amarezza dei residenti

Ladri in azione all’interno del cimitero di Sanza, dove una bella cornice di fiori, piantata dal custode, è stata rubata da ignoti. Forse - riporta Infocilento - qualcuno li ha portati via per posizionarli sulla lapide di un proprio familiare o amico. Riuscire a risalire all’identità del ladro è molto difficile perché nella zona non ci sono telecamere di videosorveglianza.

L'amarezza

Fatto sta che il gesto ha suscitato l’amarezza di diversi residenti che chiedono di rispettare il luogo sacro e, dunque, anche i fiori che ad esso appartengono. L’auspicio è che episodi del genere non si verifichino più.