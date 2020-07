Battipaglia, ruba il furgone di un market e si schianta contro un muro: a fuoco il mezzo

Ha tentato di rubare un furgone, per poi schiantarsi contro le auto in sosta. E' quando accaduto ad un ladro in via del Centenario, a Battipaglia. Il furto era stato commesso ai danni di un mezzo di un minimarket della zona che, a seguito dell'impatto, ha preso fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorsi

Subito dopo l’incidente, il malvivente è fuggito facendo perdere le sue tracce. Sul posto, i vigili del fuoco per domare le fiamme e i carabinieri per avviare le indagini del caso.