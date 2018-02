Sorpreso a rubare in un'azienda agricola a Faiano: arrestato 37enne

Un marocchino di 37 anni, A.K le sue iniziali, residente a Santa Cecilia di Eboli, è stato arrestato dai carabinieri in località Faiano a Pontecagnano.

La dinamica

La scorsa notte l’extracomunitario è stato sorpreso, in via dello Statuto, mentre tentava di nascondersi all’interno di una Volkswagen Golf, intestata ad un connazionale, subito dopo aver rubato, insieme ad alcuni complici non ancora identificati, 50 litri di gasolio dall’agriturismo “Sguazzo”. Nel corso dei controlli i militari dell’Arma hanno ritrovato, abilmente nascosta in una traversa della litoranea sempre di Pontecagnano, in località Magazzeno, un’Alfa Romeo 156 Station Wagon, rubato lo scorso 1° febbraio a Sicignano degli Alburni, utilizzata, secondo gli inquirenti, per compiere furti all’interno di aziende agricole. Successivamente sia il combustibile che il veicolo sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Sottoposti, invece, a sequestro diversi arnesi, fra cui un piede di porco ed un levachiodi, rinvenuti nella Volkswagen Golf.

Al termine delle formalità di rito lo straniero è stato rinchiuso nella camera di sicurezza della Compagnia di Battipaglia, in attesa di giudizio con rito direttissimo disposto, per la mattinata di domani, presso il Tribunale di Salerno.