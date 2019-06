Furto nella notte, in una gioielleria di Baronissi: caccia ai ladri

Furto in una gioielleria di Baronissi, nella notte. Come riporta Zerottonove, i malviventi hanno forzato la saracinesca, distruggendo poi la vetrina dell'esercizio commerciale di via Convento, intorno alle 3.30, per portar via diversi gioielli.

Gli accertamenti

Indagini a tutto campo, dunque, da parte delle Forze dell’ordine per risalire all’identità dei responsabili del colpo, mentre sale la tensione tra i residenti del Comune della Valle dell'Irno, specie in alcune frazioni, come Saragnano, a causa dell'aumento di furti registrati nell'ultimo periodo.