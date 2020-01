Furto in una gioielleria a Castel San Giorgio: banditi in fuga col bottino

Ladri in azione, la scorsa notte, Castel San Giorgio, dov’è stata presa di mira una gioielleria situata in via Rescigno. Secondo una prima ricostruzione, i banditi hanno prima divelto la saracinesca e poi distrutto la vetrina blindata dell’esercizio commerciale. Poi si sono introdotti all’interno per rubare molti oggetti preziosi esposti nelle vetrine interne. E così, in pochi minuti, sono fuggiti via. Il bottino è stato ancora quantificato.

I filmati

Su quanto accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che proveranno a risalire all’identità dei malviventi attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.