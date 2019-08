Sorpresi a rubare in uno stand durante il Gran Premio di Formula 1: arrestati due nocerini

Sono accusati di aver rubato alcune magliette da uno stand durante il Gran Premio di Formula 1 andato in scena domenica 4 agosto sul circuito di Hungaroring nella città di Mogyoród in Ungheria. Per questo - riporta Il Mattino - due giovani, originari di Nocera Superiore, sono stati arrestati dalla polizia e nelle prossime ore saranno processati con il rito direttissimo.

Il viaggio

I due ragazzi, che lavorano in una fabbrica nocerina, erano partiti per Budapest per assistere alla gara automobilistica. Ma invece di recarsi sugli spalti della struttura hanno pensato di compiere il furto e sono stati bloccati e ammanettati dalle forze dell'ordine ungheresi.