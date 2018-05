Buccino, furto all'istituto comprensivo: ladri in fuga

Gli istituti scolastici continuano ad essere presi di mira dai ladri. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato l’Istituto Comprensivo situato in via Vittime del XVI settembre di Buccino, dove, la scorsa notte, ignoti si sono introdotti all’interno dell’aula multimediale, forzando una porta posteriore, per rubare numerosi computer, lavagne elettroniche e tablet.

Le indagini

Ad accorgersi del furto sono stati i dipendenti insieme al dirigente scolastico che ha subito allertato i carabinieri, che ora sono sulle tracce del malviventi.