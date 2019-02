Furto all'istituto "Ferrari" di Battipaglia: rubati gli impianti di riscaldamento

I ladri continuano a prendere di mira le scuole della provincia di Salerno. L’ultimo colpo è stato messo a segno, la scorsa, notte, all’interno dell’istituto di istruzione superiore “Vincenzo Ferrari” di Battipaglia.

La dinamica

I ladri si sono introdotti nelle aule, che la direzione scolastica stava trasformando per attivare i laboratori di occupabilità, per rubare il sistema di riscaldamento. In altre parole le tubature in rame e gli impianti. La preside Daniele Palma ha subito informato le forze dell’ordine del furto ed annunciato che, a breve, verrà installato un nuovo servizio di allarme.