Furti a Cava de' Tirreni: rubata un'auto, ladri fotografati e ripresi da una residente

Ancora furti nel salernitano: in particolare, a Cava de’ Tirreni, dei malviventi hanno rubato un'auto, una Fiat Panda Blu, in via Carlo Santoro, a pochi passi dal centro, mercoledì mattina.

La denuncia

A notare il colpo, una residente della zona che ha lanciato l'allarme pubblicando foto e video del furto sul gruppo Facebook "Sei di Cava se...puoi parlare". Tanti i like per il post di denuncia che è diventato virale, nella speranza di individuare i quattro responsabili del colpo.