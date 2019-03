Furto ad Angri: ladri sfondano la parete e rubano una cassaforte

Furto, l'altro ieri, in un appartamento di un palazzo in via Zurlo, ad Angri. Ignoti hanno preso di mira un appartamento e, dopo aver sfondato la parete, hanno rubato la cassaforte, in pieno giorno.

Gli accertamenti

I ladri hanno portato via il bottino e sono fuggiti: indagano, dunque, i carabinieri sul colpo che ha messo in allarme l'intera zona.