Furti ad Eboli, ladri a casa dell'ex assessore

Ladri in azione ad Eboli: in particolare, non calano i furti in località Santa Cecilia. Ad essere presa di mira, l’abitazione di un ex assessore.

Le immagini

Come risulta dalle immagini della sorveglianza della zona, ignoti si sono introdotti in casa della vittima, per mettere a segno il colpo. Si indaga, dunque, per risalire all'identità dei responsabili del furto.