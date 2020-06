Colpo in una gioielleria, nella notte: indagini in corso a Scafati

Colpo in una gioielleria di Scafati, nella notte: ignoti, infatti, sono entrati in azione nell'esercizio commerciale di via De Gasperi, sfondando il vetro blindato e rubando tutti i preziosi.

Gli accertamenti

Si indaga, dunque, per risalire all’identità degli autori del colpo: utili, potrebbero risultare le immagini del sistema di videosorveglianza.