Furto in una casa di Giovi, vittime narcotizzate e derubate di notte

Non cala, l'allarme furti a Salerno e, soprattutto, nelle frazioni collinari. In particolare, a Giovi, come riporta Le Cronache, nei giorni scorsi, alcuni ladri si sono introdotti in un’abitazione, di notte, servendosi di uno spray che ha addormentato tutta la famiglia e i cani in giardino, per rubare contanti e preziosi. Non è mancato un atto vandalico, con uno spray di colore blu, con cui i malviventi hanno lasciato una scritta in inglese con un enorme cuore.

Gli accertamenti

Amara sorpresa, dunque, al risveglio, per le vittime del colpo: indagini a tutto campo, per risalire all'identità della banda di ladri che, oltre al danno materiale, ha provocato anche un danno morale notevole, facendo perdere la serenità e il senso di sicurezza ai residenti del rione collinare.