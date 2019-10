Furto nella notte a Maiori: svaligiata una ricevitoria, indagano i carabinieri

Ladri in azione, in Costiera Amalfitana: svaligiata una ricevitoria di Maiori. I banditi hanno forzato - scrive Il Vescovado - la saracinesca del punto vendita ubicato in via Chiunzi, in piena notte.

Il danno

Sottratti tagliandi "gratta e vinci" e alcune centinaia di euro in monete dalla cassa. Al vaglio degli inquirenti le immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza.