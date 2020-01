Furti nel Vallo di Diano, "ripulita" un'abitazione a Sala Consilina: bottino da 8mila euro

Ancora furti, nel Vallo di Diano. In particolare, ieri sera, a Sala Consilina, i ladri hanno agito in una abitazione in via Valle Mauro, portando via oggetti in oro e denaro, per un bottino pari a circa 8mila euro, come riporta Ondanews.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, i carabinieri, dopo la denuncia dei proprietari: caccia ai responsabili dell'ennesimo colpo.