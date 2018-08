Furto in un salone di bellezza a Sala Consilina: si indaga

Colpo in un salone di bellezza, a Sala Consilina, in località Sant'Antonio. I ladri sono entrati in azione durante la pausa pranzo, rubando l'incasso della mattinata, nonchè degli attrezzi da lavoro e alcuni prodotti in vendita.

Gli accertamenti

Sul posto, i carabinieri di Sala Consilina: si indaga per risalire all'identità dei responsabili.