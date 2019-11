Furto in una casa a San Pietro al Tanagro: si indaga

Ladri in azione, ieri sera, a San Pietro al Tanagro. Ignoti si sono introdotti in una abitazione di via della Sorgente, rubando denaro e oro.

Gli accertamenti

Amara scoperta, dunque, per i proprietari che hanno provveduto a far scattare l’allarme. Sull’accaduto indagano le Forze dell’Ordine, per risalire all'identità dei responsabili del colpo.