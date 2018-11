Furto di formaggi, salumi e cesti natalizi: due arresti a Olevano sul Tusciano

Carabinieri di Battipaglia in azione, nelle notte: sono state arrestate due persone, di circa 50 anni, che hanno messo a segno un colpo in una macelleria ad Olevano sul Tusciano, "Antico Borgo". Entrambi pregiudicati, italiani, residenti a Battipaglia, i due hanno messo a segno il furto nel negozio che vendeva anche generi alimentari locali d'eccellenza.

Il furto

I ladri sono riusciti ad introdursi nel negozio forzando la saracinesca con un crick: hanno "ripulito" la rivendita di tutti i generi alimentari presenti, quali formaggi, salumi e anche diversi cesti natalizi.

L'inseguimento

Sul posto, grazie alla segnalazione del proprietario che abita poco distante dall'attività commerciale, due volanti e, dopo un inseguimento a piedi, i due sono stati bloccati e la refurtiva, stipata nell’auto di uno dei due ladri, per un valore di oltre mille euro, è stata recuperata e restituita al titolare della macelleria. I due malviventi sono attualmente ristretti a Battipaglia, in attesa del rito per direttissima previsto per lunedì.