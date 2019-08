Entra nei bar per rubare le mance dei clienti: è caccia al ladro

Entra nei bar per rubare le monetine lasciate sul balcone e poi sparisce. L’uomo in questione sta agendo tra i comuni di Battipaglia e Pontecagnano e la notizia dei furti sta facendo il giro dei social network.

Il fatto

Il suo modus operandi è davvero molto semplice. Arriva in un bar come semplice cliente, chiede un bicchiere d’acqua e mentre il barista lo sta per servire ruba i bicchieri o i piccoli contenitori con all’interno le mance appoggiate sul bancone. Poi fugge via senza lasciare tracce. Numerose le segnalazioni giunte alle forze dell’ordine.