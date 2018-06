Sarno, furto al negozio cinese: ladri "beccati" dalle telecamere

Ladri in azione, la scorsa notte, a Sarno, dove hanno fatto irruzione all’interno del megastore “Tutto Casa” gestito da cittadini cinesi.

La dinamica

Intorno alle 3 i malviventi sono arrivati, a bordo di una Bmw e insieme ad un uomo in sella ad una moto che ha fatto da palo, davanti al cancello dell’esercizio commerciale situato in via Sarno Striano. In pochissimo tempo sono riusciti ad aprirlo e a manomettere anche la saracinesca. Una volta dentro hanno rubato il registratore di cassa e sono fuggiti. A riprendere il furto sono state le telecamere del sistema di videosorveglianza, da cui la polizia vorrebbe risalire all’identità dei banditi. Le indagini sono in corso.