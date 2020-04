Con il metadone in auto, non si ferma all'alt e viene inseguito dalla polizia: arrestato 35enne

Un ragazzo di 35 anni di Siano è stato arrestato dalla Polstrada per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

L'inseguimento

Ieri mattina il giovane - riporta La Città - l'uomo si era recato al “Sert” di Nocera Inferiore dove aveva preso delle boccettine con all’interno il metadone, come previsto dalla sua scheda e dal suo percorso terapeutico. Poi è salito in auto per recarsi a Caivano, forse per venderle. Soltanto che, durante il viaggio di ritorno, lungo l’autostrada Caserta-Salerno, all’altezza del casello di Palma Campania, non si è fermato ad un posto di blocco della Polizia Stradale. Da lì l'inseguimento, in autostrada, poi dopo una stazione di servizio, dove l'uomo aveva provato a nascondersi. Ma li c'era un altro posto di blocco. Durante la fuga, ha urtato anche due auto della polstrada.

L'arresto

All’altezza dell’uscita di Nocera-Pagani, dopo aver speronato un'auto della polizia, la sua macchina è finita contro il guardrail. Ma, nonostante tutto, ha proseguito la sua corsa piedi fino a quando non è stato bloccato dai poliziotti, contro i quali ha tentato di liberarsi. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.