Furto in un negozio gestito da cinesi ad Eboli, si indaga

Non si placa, l'ondata di furti ad Eboli. Nonostante i controlli serrati da parte delle forze dell'ordine, purtroppo, non mancano nuove segnalazioni di colpi da parte dei residenti e imprenditori.

Il colpo

In particolare, a Santa Cecilia, ignoti hanno preso di mira un negozio gestito da cittadini cinesi, rubando diverso prodotti tecnologici, per poi dileguarsi. Accertamenti in corso, dunque, per risalire all'identità dei malviventi.