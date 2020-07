Furto in un negozio a Nocera Inferiore: è caccia allo scooter con targa bulgara

I carabinieri sono sulle tracce di due ladri che, alla fine di giugno, hanno messo a segno un colpo all’interno di un negozio situato in pieno centro a Nocera Inferiore.

Il furto

I due, come testimoniato dalle telecamere, hanno agito utilizzando un martello per danneggiare la vetrina ed introdursi, successivamente, all’interno dell’attività commerciale. Prima di fuggire a bordo di uno scooter con targa di nazionalità bulgara, sono riusciti a rubare vari vestiti e banconote. Le indagini sono tuttora in corso per riuscire a risalire all’identità dei due malviventi che, molto probabilmente, sono di nazionalità straniera.