Ladri in azione in un negozio di presepi a Salerno: indaga la polizia

Nuovo furto nel centro di Salerno. Questa volta, nel mirino dei ladri, è finito il famoso negozio di artigianato di Giovanni Savastano, situato in via Mercanti.

La dinamica

L’episodio – riporta Il Mattino - si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì. Ignoti hanno prima frantumato il vetro d’ingresso dell’esercizio commerciale e poi hanno rubato dalla cassa circa 100 euro. Nient'altro. Savastano l’artigiano è molto conosciuto per la grande capacità di realizzare opere in creta e terracotta per oggettistica e arte presepiale, meta di tanti turisti che arrivano in città. Su quanto accaduto indaga la Polizia, che punta a risalire all’identità dei malviventi grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti in via Mercanti.