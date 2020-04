Ruba in un negozio di telefonini e fugge a Vallo: incastrato dal video

Entra in un negozio di telefonini per rubare, ma viene ripreso dal sistema di videosorveglianza. E’ accaduto nel centro cittadino di Vallo della Lucania dove un commerciante, Carmine Di Spirito, ha subito un furto messo in atto da un giovane, che, fingendo di essere interessato ai prodotti esposti, ne ha rubato uno nascondendolo sotto la giacca e poi è fuggito via.

La denuncia

Di Spirito, che ha pubblicato il video sui social, si rivolge ai titolari degli altri negozi: “Pubblico questo video per porre l’attenzione di tutti i commercianti. Fate attenzione: come sempre accade c’è chi cerca di distrarvi e chi nel frattempo ruba la merce esposta”. Poi lancia un sospetto: “A questo punto vorrei sapere com’è possibile che le solite quattro, cinque persone ben note che creano problemi a tutto Vallo restano sempre impunite e continuano a fare quello che vogliono vivendo alle spalle di tutti?".

