Rubava le offerte all’interno del Duomo di Salerno: denunciato 59enne

Rubava le offerte all’interno del Duomo di Salerno. Per questo, stamattina, un pregiudicato cinquantanovenne della provincia di Potenza, S.G le sue iniziali, è stato denunciato dagli agenti della “Sezione Volanti” della Questura.

L’operazione

In mattinata, verso le 9, i poliziotti sono intervenuti, su richiesta del parroco e di uno dei sacristi, che avevano notato la presenza di un uomo che stava armeggiando vicino alla cassetta dove viene custodito il denaro offerto da fedeli e turisti per l’ingresso alla Cripta. Il cinquantanovenne, dopo essersi allontanato, è stato rintracciato nei pressi di una chiesa situata in Corso Garibaldi, dov’è stato subito ammanettato e condotto in Questura per essere identificato. Successivamente gli agenti hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza della Cattedrale, che aveva ripreso anche i furti compiuti nei giorni precedenti. Il ladro, quindi, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e non potrà più ritornare nel comune di Salerno.